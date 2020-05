Kina slår tilbake mot USA etter skuldingar om vaksinehacking

utenriks

Amerikanske styresmakter opplyste onsdag at kinesiske hackarar prøvde å hente ut data om behandlingar og ein vaksine mot koronaviruset, og hevda at grupper med band til kinesiske styresmakter var involverte.

USAs føderale politi FBI og det amerikanske cybersikkerheitsbyrået uttalte at den kinesiske framgangsmåten er ein «betydeleg trussel» mot USAs innsats mot covid-19.

Påstandane har forsura det allereie dårlege forholdet mellom stormaktene, som også kranglar om opphavet til pandemien.

– Kina uttrykkjer sterk misnøye og tydeleg motstand mot slik sverting, sa talsmann Zhao Lijian i kinesisk UD under den daglege pressekonferansen sin torsdag.

Han sa vidare at Kina leier an i forskinga på behandling og vaksinar for covid-19, og at Kina sjølv derfor har større grunn til å frykte cyberspionasje.

– Ser ein på historikken, har USA utført dei største cybertjuveria i verda, sa Zhao.

Han la til at Kina har slått ned på hacking, og at alle cyberangrep som står i vegen for den globale kampen mot pandemien, bør fordømmast av folk over heile verda.

