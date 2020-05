FN ber Libya om våpenkvile for å stanse koronaspreiing

utenriks

Berre 64 tilfelle av koronasmitte er stadfesta i Libya og tre dødsfall er hittil knytte til covid-19 så langt i det konfliktfylte landet nord i Afrika.

I ei felles fråsegn onsdag skriv sju av FNs leiarar at tala, og dessutan spreiinga av dei få tilfella rundt i landet, viser at risikoen for vidare auke av utbrotet er svært høg i Libya.

Dei skriv at konflikten har ein katastrofal effekt på sivile liv, inkludert migrantar og flyktningar i heile landet, og støttar generalsekretær António Guterres bønn om ei global våpenkvile og å leggje ned våpen for å handtere pandemien.

I april i fjor forverra situasjonen i det krigsherja Libya seg då opprørsgeneralen Khalifa Haftar og militsen hans, som har tilhald aust i landet, innleidd ein offensiv mot Tripoli.

