FN: Pandemien medfører stor psykisk krise

Dei fleste land har prioritert fysiske helse dei første månadene krisa har utvikla seg, ved å fysisk isolere smitta, spore smitte og skjerme friske. No roper FN varsku om den mentale meirbelastinga som store delar av befolkninga i verda er utsett for.

– Sjølv med pandemien under kontroll, vil sorg, angst og depresjon halde fram med å påverke folk og samfunn, seier FNs generalsekretær António Guterres i ein video, publisert saman med ei pressemelding frå FN.

Det offisielle talet på døde som var diagnostisert med covid-19 nærmar seg no 300.000. Guterres trekker fram påkjenninga det er å leve i frykt og angst for at ein sjølv eller nokon ein er glad i, skal bli sjuke eller gå bort.

Ikkje gløym psykisk helse

FN påpeikar dessutan alle ringverknadene som nedstengingane av samfunn har hatt, der isolasjonen, tap av arbeid og inntekt, mangel på kontakt med andre, uvisse rundt framtida og angst for ny forverring av forholda er faktorar som alle kan påføre mykje stress.

– Vi veit at den noverande situasjonen, frykta og uvissa, den økonomiske omveltinga, alt forårsakar eller kan forårsake psykisk nedtur, seier leiar for Verdshelseorganisasjonens avdeling for mental helse og stoffmisbruk, Devora Kestel.

Bodskapen frå FN torsdag er at alle land må inkludere tilgang til psykososiale helsetenester og psykisk krisehjelp når dei utformar planen sin for å handtere koronakrisa.

Mange studiar

Ei rekkje nasjonale studiar tyder ifølgje Kestel på at omfanget av psykisk stress og psykiske lidingar aukar raskt. Kestel viser til nye meldingar som tyder på auka sjølvmordsrate blant helsepersonell, mellom anna. Barn og kvinner er òg utsette for auka risiko for misbruk og vald i heimen. Folk som allereie har psykiatrisk eller psykisk diagnose, kan ha mista moglegheit til å gå i terapi på grunn av krisa og dermed ha opplevd ei forverring.

Ein studie frå Amhara-regionen i Etiopia viste at 33 prosent av befolkninga hadde depresjonsliknande symptom, tre gonger fleire enn før pandemien.

Andre studiar som målte førekomst av generell nedstemtheit under koronakrisa viste at 60 prosent i Iran følte seg psykisk nede, medan 45 prosent i USA såg mørkt på livet.

Kestel trekkjer òg fram ein canadisk studie der nesten halvparten av helse- og omsorgsarbeidarar hadde svart at dei hadde behov for psykisk oppfølging.

