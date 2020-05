utenriks

– Vi kan sjå ei moglegheit, dersom alt går etter planen, om at nokon av vaksinane som blir testa, kan vere klare for godkjenning om eitt år, seier Marco Cavaleri i eit videomøte. Han er EMAs sjef for vaksinestrategi.

Professor og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sa nyleg til NTB at han meiner vi i beste fall kan vaksinere folk i Noreg hausten 2021.

