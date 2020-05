Wuhan vil teste alle dei 11 millionar innbyggarane

utenriks

Ifølgje mellom anna CNN og BBC melder kinesiske statsmedium at Wuhan vil teste dei 11 millionane som bur der over ti dagar med ein såkalla nukleinsyretest.

Avgjerda kjem etter at seks nye smittetilfelle vart registrerte i helga i Wuhan, fleire av dei i same bustadblokk. Deretter har fleire små byks i talet på smittetilfelle i Kina skapt frykt for at ei ny bølgje med spreiing kan komme.

Wuhans foreslåtte nukleinsyretest kan ifølgje CNN vise seg meir effektiv enn andre type testar for å påvise smitte på eit tidleg tidspunkt, samanlikna til dømes testar som baserer seg på måling av immunrespons i kroppen.

