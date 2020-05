utenriks

Grensa mellom dei to landa har vore stengd i to månader og vil opne igjen frå midten av juni, opplyser Austerrikes minister for turisme, Elisabeth Köstinger, onsdag.

Landet har omtrent 16.000 stadfesta tilfelle og rundt 600 registrerte dødsfall.

Kunngjeringa kjem same dag som EU-kommisjonen blir venta å presentere ein strategi for turisme.

(©NPK)