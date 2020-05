TUI varslar storkutt

utenriks

Selskapet opplyser at krisa vil ramme opptil 8.000 stillingar, som anten vil kuttast eller ikkje blir fylte. TUI har om lag 70.000 tilsette globalt.

TUI legg onsdag fram kvartalsrapport, der det kjem fram at reiseoperatøren gjekk med eit underskot på vel 8 milliardar kroner i første kvartal. I same periode i 2019 gjekk TUI med underskot på drygt 1,9 milliardar.

Dei første månadene av året er ofte vanskelege for reiseselskap, som hentar inn brorparten av inntektene på sommaren. Berre 35 prosent av reisene for årets sommarferie har vorte selde, ein stor nedgang frå 59 prosent i tilsvarande periode i fjor.

Administrerande direktør Fritz Joussen seier koronakrisa vil tvinge fram endringar, både for TUI som selskap, og for sjølve reiselivsmarknaden.

– Det krev innsparingar i investeringar, utgifter, i det heile storleiken og nærværet vårt rundtom i verda, seier han.

Utsiktene for reiselivsbransjen er no så usikre at TUI ikkje vil kome med nokon prognose for årsresultatet. Selskapet har fått eit lån på nesten 20 milliardar kroner av den tyske regjeringa. Samla har TUI drygt 23 milliardar kroner i likviditet.

Kommunikasjonssjef Nora Aspegren i TUI Noreg vil ikkje seie om kutta vil påverke dei tilsette her i Noreg.

– Vi vil kome tilbake med meir informasjon på eit seinare tidspunkt, seier ho til NTB.

(©NPK)