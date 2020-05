Rekordhøg smitteauke etter lemping på tiltak i Pakistan

utenriks

Dei siste 24 timane er det registrert 2.255 smittetilfelle i Pakistan, der det totalt er meldt om 34.312 smitta med koronavirus.

Statsminister Imran Khan vart førre veke åtvara mot å lette på restriksjonane i landet medan smittetala framleis var på veg opp, men valde likevel å gjennomføre gradvis gjenopning av det nedstengde landet, mot råd frå helseekspertar i Pakistan.

Bilde av menneskemengder, tett i tett på marknader landet over, stadfestar at oppfordringane til styresmaktene om å halde trygg avstand etter at restriksjonane vart fjerna, i stor grad ikkje blir følgde. Pakistan har 220 millionar innbyggjarar.

Khan er kritisert for å undervurdere alvorsgrada av pandemien og har mellom anna nekta å stengje moskear, truleg fordi det står att to veker av fastehøgtida ramadan som blir avslutta med feiringa id al fitr. Islamske leiarar har stor innverknad på politikken i Pakistan, og kan fort egge til å få folkemengder ut i gatene og skape furore mot upopulære politiske avgjerder.

Khan argumenterer med at nedstenginga rammar dei fattigaste hardast, der fleirtalet har ei månadslønn på knappe 750 kroner og blir betalt på dagsbasis for arbeid som ikkje kan gjerast heimanfrå i karantene.

