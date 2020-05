Norske styrkar i Irak: IS byggjer seg opp i skuggen av koronakrisa

utenriks

– Det er eit paradoks at viruset som pasifiserer andre, har ført til ei ytterlegare blomstring av, og terrorangrep frå, IS, seier oberstløytnant Stein Grongstad til VG.

Telemark bataljon er i Irak for å drive opplæring av irakiske soldatar for å handtere den aukande trusselen frå terrorrørsla IS. Dei siste månadene har dei ikkje kunne ha fysisk kontakt med irakiske militære på grunn av smitteverntiltak, medan IS oppheld seg i jordbruksområde og ikkje er spesielt utsette for smitte.

Fangar er lauslatne frå fengsel, fleire av dei er IS-tilhengjarar. Både derifrå og frå opna flyktningleirar får no IS tilfang av rekruttar.

– Vi opplever at dei har ein angrepsstrategi som består i betre planlegging og at dei går spesifikt etter irakiske styrkar som no ikkje er samordna i same grad som før viruset slo til. IS gjer bruk av vegbomber, dei har avanserte sprenglegeme, og brukar tyngre våpen. Dei veit òg å utnytte terrenget i grenseområda til sin fordel. I april månad var det 20 IS-angrep på irakiske styrkar i Anbar-provinsen, seier Grongstad, som er sjef for den norske styrken i Irak.

– IS utgjer ein trussel sjølv om organisasjonen territorielt er nedkjempa. Både IS og al-Qaida får lettare fotfeste der styresmaktskontroll manglar, eller der stor ustabilitet herskar, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide til VG 9. mars i år, og kommenterte då at ho frykta at nettopp IS ville komme tilbake.

