Merkel: Russland bak datatjuveri i Forbundsdagen

I angrepet skal mellom anna dokument frå Merkels eige kontor i nasjonalforsamlinga ha vorte stole.

Førre veke melde Süddeutsche Zeitung at den føderale påtalemakta hadde skrive ut ein arrestordre på ein person som blir gitt opp å vere offiser i den russiske, militære etterretningstenesta GRU. Han blir identifisert som Dmitrij Badin, ein person som frå før er ettersøkt av amerikanske styresmakter.

Nyheitsmagasinet Der Spiegel skreiv fredag at korrespondanse frå Merkels kontor i Forbundsdagen var blant det hackarane hadde vore ute etter. Så langt har ikkje påtalemakta stadfesta dette.

Då Merkel vart spurt om saka i nasjonalforsamlinga onsdag, gjekk ho hardt ut, og skildra den russiske strategien som hybridkrigføring der desorientering og forvrenging av fakta er sentrale moment.

– Dette er ikkje noka tilfeldig sak, det definitivt ein strategi bak dette, sa ho. Merkel sa seg fornøgd med etterforskinga, og føydde til:

– Eg kan med handa på hjartet seie at dette plagar meg. På den eine sida jobbar eg dagleg for eit betre forhold til Russland. Når du på den andre sida ser at det er konkrete bevis for at russiske styrkar er innblanda i slike handlingar, er det eit vanskeleg område.

