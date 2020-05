utenriks

Manafort (71) vart lauslaten onsdag føremiddag frå FCI Loretto, eit lågtryggingsfengsel i Pennsylvania, opplyser advokaten hans Todd Blanche.

Advokatane til Manafort har bede om å la han få sone heime, med bakgrunn i at han er i risikogruppa med tanke på koronaviruset.

Manafort sonar ei over sju år lang fengselsstraff etter at han vart dømd for ei lang rekkje lovbrot, mellom dei skatteunndraging og banksvindel.

(©NPK)