Kraftig nedbemanning på Billund Lufthamn

utenriks

Flyplassen, som er velkjent for mange nordmenn, skal nedbemanne med i alt 270 årsverk. Koronakrisa betyr færre passasjerar og lågare inntekter.

Billund lufthamn har omkring 800 tilsette, og nedbemanninga utgjer dermed omkring ein tredel.

– Det er ein uverkeleg situasjon. For to månader sidan la vi fram vekstplanen vår fram mot 2040. No må vi gjere noko, slik at vi kjem best mogleg gjennom krisa og kan vere konkurransedyktige på den andre sida, seier administrerande direktør Jan Hessellund i ei pressemelding.

