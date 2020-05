utenriks

I januar anslo FN at verdsøkonomien ville vekse med 2,5 prosent i 2020, men det var før koronaviruset gjorde sitt inntog og land etter land vart tvinga til å stengje ned.

I den siste analysen spår FN at den endelege prislappen for pandemien, fordelt over inneverande og neste år, blir på 86.000 milliardar kroner.

Koronaviruset vil dermed nesten ete opp veksten i verdsøkonomien dei siste fire åra, heiter det i FN-rapporten World Economic Situation and Prospects.

