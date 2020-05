EU vil redde sommarferien, men åtvarar mot smitterisiko

utenriks

– Vi veit kor mykje europearar ser fram til somrane og til å reise. Alt dei har ofra dei siste månadene, gjer det mogleg med ei forsiktig og gradvis opning – inntil vidare, seier helsekommissær Stelle Kyriakides, før ho minner om at verken reiser eller heving av restriksjonar er utan risiko.

– Vi må framleis vere årvakne, halde avstand og ta forholdsreglar. Vi kan ikkje la all innsatsen vere forgjeves.

Onsdag var ho og fleire kommissærar i sving då planen for å gjenopne grensene og få reiselivet på fote igjen, vart lagt fram.

Same situasjon

Kommisjonen beskriv dagens situasjon som fase 0, med restriksjonar på ikkje-nødvendige reiser. Neste fase inneber ei gradvis opning når smittesituasjonen tillèt det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme.

– Dette må skje i tråd med vitskapen og utan diskriminering, og vi må vere opne om kva vi veit og kva vi ikkje veit, seier visepresident Margrethe Vestager.

Her ser kommisjonen for seg å byrje med land der smittesituasjonen er lik. EUs smittevernsenter ECDC førar oversikt over område med lita smittespreiing. Saman med evna landa har til å setje i verk smitteverntiltak ved behov, kan dette danne grunnlag for vurderingane av kven som kan opne grensene når.

Kan bli nøydd til så snu

Kommisjonen har ikkje foreslått nokon datoar for når dei enkelte landa kan eller bør opne opp.

Tyskland har allereie sagt at landet vil opne for reisande frå fleire land, inkludert Noreg, innan 15. juni. Kroatia vil opne grensa mot nabolandet Slovenia «dei næraste dagane».

I det som blir omtalt som fase 2, skal alle koronarelaterte reiserestriksjonar opphevast, medan nødvendige helsetiltak framleis skal vere på plass. Planen tek atterhald om at det kan bli nødvendig å gå tilbake til strengare tiltak dersom smittesituasjonen blir forverra.

Støtte bedrifter

Planane på onsdag handla ikkje berre om å tilfredsstille folks reiselyst, men å prøve å redde noko av inntektene til ein bransje som utgjer rundt 10 prosent av EU-økonomien.

– Millionar av arbeidsplassar er avhengige av turisme, ofte på stader der det er få alternativ. I desse regionane skaper turisme tryggleik, seier Vestager.

Det er ein viktig grunn til at det blir foreslått at dei som må avbestille planlagde feriar kan velje mellom å få pengane tilbake eller få verdikupongar i staden.

– Alle har rett til å få pengane tilbake, men viss ein har moglegheita til å ta ein verdikupong i staden og ønskjer å hjelpe bedriftene, er dette ei moglegheit, seier Vestager.

Munnbind på fly

Vestagers kollega Thierry Breton, som er kommissær for EUs indre marknad, påpeika at millionar av små og mellomstore bedrifter og familiebedrifter står i fare for å gå konkurs.

– Dei har eit enormt behov for å kunne byrje å jobbe igjen, og vi er avhengige av at dei kan gjere det, både av omsyn til økonomien, og fordi folk treng eit pusterom. Vi kjem ikkje langt om desse bedriftene går over ende, seier Breton.

Han understrekar at kommisjonen vil hjelpe både medlemsland og bedrifter med å førebu seg, sikre at dei har prosedyrar og tiltak på plass for å ta vare på helsa for arbeidarar og turistar.

– Turistane må forsikrast om at dei er trygge og kan velje reisemål og vite at beredskapsnivået er det same. Vi vil gjerne sjå igjen venner og familie, men det må vere trygt.

Eitt av tiltaka som blir tilrådde er bruk av munnbind på fly og flyplassar. Finnair har allereie innført dette, medan SAS varsla onsdag at dei vil ha eit slikt krav frå neste veke og ut august.

