Danmark deltek i studie om innverknaden til koronapandemien på psyken

utenriks

Det opplyser danske Statens Institut for Folkesundhed (SIF) i ei pressemelding.

Studien vil omfatte meir enn 60 land og skal sjå nærare på om dei ulike koronatiltaket i landa har påverka den psykiske trivselen.

Studien skal kartleggje korleis koronapandemien påverkar den mentale helsa ved å samanlikne dei psyka til befolkninga i landa over tid.

Eit halvt år etter krisa skal personar som deltek i studien på nytt svare på spørsmål om den mentale tilstanden sin, så vel som eit år etter det igjen. På den måten kan forskarane vurdere om krisa har hatt nokon påverknad på psyken til folk over tid.

For at studien skal lykkast, må tusenvis av innbyggjarar i kvart land svare på spørsmål i eit digitalt spørjeskjema. Her blir ein mellom anna spurt om korleis humøret har vore dei siste to vekene samanlikna med før koronakrisa.

Målet er å få eit innblikk i om omfanget av eit lands nedstenging har ein effekt på den psykiske tilstanden til borgarane og om folk i dei hardast ramma landa er meir bekymra for smitte enn folk i andre land.

Den verdsomspennande studien går under namnet Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT).

(©NPK)