Tysk firma håpar på resultat frå vaksineutprøving i juli

utenriks

Selskapet prøver ut vaksinane på frivillige personar i Tyskland og USA, og målet er å få stadfesta at dei er sikre og effektive, i tillegg til å finne fram til optimal dosering, opplyser sjefen i selskapet Ugur Sahin.

Selskapet Biontech i Mainz i Tyskland og Pfizer i USA samarbeider om å byggje produksjonskapasitet, og meininga er at millionar av vaksinedosar skal kunne vere tilgjengelege innan utgangen av året viss vaksinen blir godkjend.

Sahin seier at dei første vaksinetestane byrja i april. Forsøkspersonane fekk dosar på mellom 1 og 100 mikrogram for å finne fram til ei optimal dosering for vidare studiar.

I Europa deltek 200 friske frivillige i alderen 18 til 55 år i forsøket. I USA skal 360 friske frivillige bli vaksinerte, i byrjinga berre personar i alderen 18–55. Seinare skal òg eldre frivillige få delta.

Biontech melde tysdag om ein auke i omsetninga i første kvartal på 5,7 prosent til 27,7 millionar euro. Kostnadene til utviklinga av koronavirusvaksinane blir i stor grad dekte gjennom partnaravtalar med Pfizer og kinesiske Fosun Pharma.

