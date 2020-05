Trump med full støtte til Elon Musk

utenriks

Musk stadfesta i ei Twitter-melding måndag at fabrikken er gjenopna. Der opplyser han at han sjølv skulle vere til stades på fabrikken i Fremont i det bilproduksjonen vart teke opp att.

– Dersom nokon skal arresterast, så ber eg om at det blir meg, skreiv han.

Styresmaktene i San Francisco-området tvinga Tesla til å stengje fabrikken 23. mars for å bremse spreiinga av koronaviruset. Nyleg vart ordren forlengd til slutten av mai.

Trump-støtte

Musk får støtte i striden mot lokale styresmakter av president Donald Trump.

– California burde la Tesla og Elon Musk gjenopne fabrikken, NO. Det kan bli gjort raskt og trygt, skriv Trump på Twitter.

USA er, rekna i absolutte tal, det landet i verda som registrert flest smittetilfelle og dødsfall forårsaka av covid-19. I California er det så langt registrert nesten 70.000 smittetilfelle og 2.779 dødsfall. Den demokratisk styrte delstaten var blant dei som var først ute i USA med å innføre omfattande tiltak for å hindre smittespreiing.

– Samfunnskritisk

I helga trua Musk med å flytte hovudkontoret til selskapet til Texas eller Nevada med verknad med ein gong. Han gav òg beskjed om at han hadde saksøkt lokale styresmakter i fylket Alameda, der fabrikken ligg, fordi dei ikkje har late han starte opp fabrikken igjen.

Tesla-gründeren har i vekevis klaga på smitteverntiltaka i delstaten, kalla dei fascistiske og skulda styresmaktene for å krenkje fridommen til innbyggjarane. Han hevdar at fabrikken hans er samfunnskritisk på grunn av dei mange tilsette.

Delstaten California kan påleggje dagsbøter på opptil 1.000 dollar – over 10.000 kroner – eller dømme ein person til opptil 90 dagars fengsel for å bryte helseavgjerder.

Ventar på smittevernplan

Fabrikken har om lag 10.000 tilsette, og måndag morgon var parkeringsplassen utanfor nesten full.

Styresmaktene i Alameda har bede selskapet utarbeide ein plan for kva tiltak som skal setjast i verk slik at arbeidet kan føregå utan at det er risiko for smitte, og seier at dei ventar på å få ein slik plan.

Ingen etatar i fylket, verken politiet eller helsestyresmakter, ser ut til å vere klare til å gripe inn for å stanse verksemda.

