Trump: Uaktuelt å endre handelsavtalen med Kina

Enkelte rådgivarar i Kina har foreslått moglegheita for å annullere den inngåtte avtalen og forhandle fram ein ny med større fordelar for kinesarane, skriv den engelskspråklege kinesiske avisa Global Times.

Avisa siterer kjelder tett på den kinesiske regjeringa. Global Times er ikkje noko offisielt partiorgan, men det som blir der meldt blir anteke å reflektere vurderingane til den kinesiske regjeringa.

USAs president Donald Trump gjorde det måndag heilt klart at Kina berre kan gløyme å reforhandle avtalen frå januar.

– Det er eg ikkje interessert i. Ikkje det minste vesle grann, sa Trump under pressemøtet i Rosehagen ved Det kvite hus.

Kina har i avtalen gått med på å kjøpe varer og tenester frå USA for minst 200 milliardar dollar, medan USA skal trappe ned tollen på kinesiske varer. Vedvarande amerikanske angrep på den kinesiske handlemåten i samband med koronaviruspandemien har likevel ført til ein «tsunami av sinne» på kinesisk side, ifølgje Global Times.

Trump har mellom anna trua med straffetoll, han har skulda Kina for å ha skjult og halde tilbake informasjon, insinuert at Kina har produsert, spreidd og planta koronaviruset med vilje og bede pressa stille kritiske spørsmål til Kina, ikkje til han.

Presidenten skuldar òg Kina for at viruset har spreidd seg over heile verda og for den globale økonomiske krisa som har følgt.

Tonen var ganske annleis då Trump 21. januar sa at USAs forhold til Kina truleg aldri hadde vore betre. I ei rekkje Twitter-meldingar i slutten av januar og februar, omtalt mellom anna i Politico, hylla Trump òg den kinesiske handteringa av koronaviruset, openheita, handlekrafta og samarbeidet med USA.

