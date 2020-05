Stor overdøyelegheit tyder på fleire koronaoffer i New York

utenriks

Ifølgje U.S. Centers for Disease Control and Prevention var det i perioden 11. mars til 4. mai ei overdøyelegheit på rundt 24.000 i New York City, samanlikna med same periode tidlegare år.

På same tid vart det registrert rundt 18.700 koronarelaterte dødsfall i byen, men det kan i realiteten ha vore snakk om over 5.000 fleire.

Årsaka til at mange koronaoffer ikkje vart fanga opp av statistikken, kan ha vore at dei døydde heime eller at dei aldri var testa for viruset og at det heller ikkje vart gjort test etter at dei døydde.

(©NPK)