Sjukehus under angrep i Kabul

Lokale journalistar melder via Twitter om eksplosjonar og skot ved sjukehuset i Dasht-i-Barchi tysdag morgon. Ein talsperson for innanriksdepartementet stadfesta seinare at eit angrep går føre seg.

– Våre spesialstyrkar er i området, seier ho til nyheitsbyrået AFP.

Ein lege seier at det framleis er legar og sjukepleiarar som ikkje har komme seg ut av sjukehuset, ifølgje 1TV, som melder om kampar på staden.

Ein barnelege som klarte å flykte frå sjukehuset, fortel til AFP at han høyrde ein kraftig eksplosjon ved inngangspartiet.

– Sjukehuset var full av pasientar og legar, det var full panikk inne, seier han.

Ifølgje den afghanske nyheitskanalen TOLOnews har det vore to eksplosjonar.

