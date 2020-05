Putins talsmann innlagt på sjukehus med korona

utenriks

– Ja, eg har vorte sjuk. Eg blir behandla, seier Peskov (52), ifølgje nyheitsbyråa Tass og Interfax.

Peskov har vore pressetalsmann for Putin heilt sidan tusenårsskiftet – også i perioden frå 2008 til 2012 då Putin var statsminister.

I tillegg har Peskov ei stilling som nestleiar for den russiske presidentadministrasjonen.

I Russland har over 232.000 fått påvist koronasmitte, ifølgje offisielle tal. Måndag sa Putin at styresmaktene hadde lykkast med å bremse sjukdommen og at nokon av smitteverntiltaka ville bli letta på.