Pasientar omkom i sjukehusbrann i Russland

utenriks

– Fem personar døydde i brannen, 150 vart evakuerte, seier nyheitsbyrået AFPs ikkje namngitte kjelde i krisedepartementet tysdag morgon.

Det russiske nyheitsbyrået Tass melder at brannen skjedde på sjukehuset St. George, som behandlar covid-19-pasientar.

Dei fem pasientane som døydde, var kopla til respirator då brannen braut ut, opplyser ikkje namngitte kjelder til Tass.

Nyheitsbyrået Ria Novosti siterer ein talsperson i nødetatane på at brannen tilsynelatande vart forårsaka av ein feil i det elektriske anlegget. Interfax' kjelde seier det skjedde ei overbelastning og at respiratorane «vart pressa til ytterpunkta».

Etterforskar fleire brannar

Russlands etterforskingskomité, som granskar alvorlege lovbrot, opplyser at dei har sett i verk etterforsking av hendinga.

Førre veke omkom éin person, og fleire hundre vart evakuerte under ein brann på eit sjukehus som behandlar covid-19-pasientar i hovudstaden Moskva.

To nylege dødsbrannar på omsorgsbustader i Moskva er òg under etterforsking.

Lempar på restriksjonar

Russland har stadfesta over 230.000 tilfelle av koronasmitte, det tredje høgaste talet på påviste smittetilfelle i verda. Styresmaktene rapportert tysdag om totalt 2.116 koronarelaterte dødsfall, ein auke på 107 frå dagen før.

Trass i dei høge og raskt stigande tala kunngjorde president Vladimir Putin i ein tale måndag at den nasjonale karantenen er avslutta.

Regjeringa gir likevel dei regionale leiarane frie tøymer til å forlengje tiltak dersom dei finn det nødvendig.

Hovudstaden Moskva er hardast ramma av pandemien og står for over halvparten av smittetilfella som er registrerte, godt over 100.000.

(©NPK)