Overdøyelegheit tyder på fleire koronadødsfall i Storbritannia

utenriks

Frå midten av mars til byrjinga av mai var det 50.000 fleire dødsfall enn vanleg i Storbritannia, viser tal frå det statistiske sentralbyrået i landet (ONS).

The Financial Times har analysert talet til styresmaktene og statistikken for overdøyelegheit og konkluderer med at det har vore 50.979 koronarelaterte dødsfall i Storbritannia.

Helseanalytikaren Jamie Jenkins har òg analysert tala og konkluderer med at koronaviruset truleg har kravd over 57.000 liv i Storbritannia.

Britiske helsestyresmakter har på si side registrert drygt 40.000 koronadødsfall i England, Wales, Skottland og Nord-Irland. Dette inkluderer likevel berre dei som hadde testa positivt for viruset, ifølgje The Guardian.

Berre USA har registrert fleire koronadødsfall enn Storbritannia, som også har passert hardt ramma land som Spania og Italia på statistikken over døde.

Britane er no oppe i drygt 48 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, noko som er dobbelt så mange som i USA og over ti gonger meir enn Noreg som har 4,1 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)