Nyfødde barn redda ut frå sjukehus i Kabul

utenriks

Sjukehuset Dasht-i-Barchi vest i den afghanske hovudstaden vart tysdag storma av væpna menn. Sjukehuset rommar mellom anna ein barselklinikk som blir driven av Leger Uten Grenser.

Omtrent samtidig kom det meldingar om eit sjølvmordsangrep mot ei gravferd aust i Afghanistan. Minst 17 menneske skal vere drepne og 30 såra.

Over 80 kvinner og barn var tysdag formiddag redda ut av sjukehuset av spesialstyrkane til politiet, opplyser innanriksdepartementet.

Bar ut babyar

Bilde viser babyar som blir borne ut i sikkerheit av politifolk. Også tilsette skal vere redda ut, men TOLOnews melder at ei gruppe legar framleis er inne i sjukehuset, som har 100 sengeplassar.

Ei ikkje namngitt kjelde seier til Tolo at fem personar er drepne – tre kvinner, eitt barn og ein medlem av tryggingsstyrkane.

Det er eit gjestehus like bak sjukehuset der det bur utlendingar, og ifølgje tryggingskjelder har angriparane prøvd å ta seg til gjestehuset via sjukehuset.

– Vi er kjende med angrepet mot sjukehuset vi støttar. Afghanske tryggingsstyrkar er på området. Prioriteten vår no er sikkerheita til pasientane våre og tilsette, seier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser, i ein e-post til NTB.

Tilbodet som organisasjonen driv ved sjukehuset, er det einaste for akutte og kompliserte fødslar i eit område med over ein million innbyggjarar.

Gjestehus

Rett etter at væpna menn storma sjukehuset, vart det høyrt minst to eksplosjonar, og tjukk svart røyk steig opp frå sjukehuset. Lokale innbyggjarar seier dei har vorte fortalde at det er snakk om sjølvmordsbombarar.

Taliban avviser at opprørsgruppa står bak, og mistanken rettar seg mot den ytterleggåande sunnigruppa IS, som dei siste åra har etablert seg i Afghanistan.

Sjukehuset ligg i eit område der det bur mange frå den sjiamuslimske hazara-minoriteten, og IS har tidlegare gjennomført ei rekkje angrep mot folkegruppa.

– Full panikk

Ein barnelege som klarte å flykte frå sjukehuset, fortel til nyheitsbyrået AFP at han høyrde ein kraftig eksplosjon ved inngangspartiet.

– Sjukehuset var fullt av pasientar og legar, det var full panikk inne, seier han.

Ein afghansk journalist på staden gir opp at utanlandske soldatar òg har komme til sjukehuset for å delta i operasjonen.

Noreg har rundt 60 spesialsoldatar stasjonert i Kabul, men Forsvaret vil ikkje kommentere om dei deltek i kampane ved sjukehuset.

– Forsvaret kan ikkje kommentere perasjonar som går føre seg, seier pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovudkvarter til NTB.

– Yter direkte støtte i ekstremsituasjonar

Han viser i staden til ei generell fråsegn på nettsida der det står at norsk personell vil ha ein tilbaketrekt rolle under oppdragsløysinga til det afghanske spesialpolitiet, men med moglegheit til å yte direkte støtte i ekstremsituasjonar.

Dei norske soldatane samarbeider tett med spesialstyrken Crisis Response Unit 222 i det afghanske politiet.

Angrepet skjer dagen etter at fire vegbomber eksploderte nord i Kabul. Dei såra fire sivile, mellom dei eit barn. IS har teke på seg ansvaret for bombeeksplosjonane. Seinare måndag melde afghansk etterretning at dei hadde arrestert ein IS-leiar i regionen, Zia-ul Haq, også kjent som Shaikh Abu Omer Al-Khorasani.

IS stod òg bak eit angrep mot eitt av dei største sjukehusa i landet i mars 2017. Då vart rundt 50 menneske drepne, blant dei både helsepersonell og pasientar.

