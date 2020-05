NYT: Fauci vil åtvare om «unødvendige dødsfall» viss USA opnar for fort

utenriks

Fauci, som blir rekna som den truverdige mannen i regjeringa i kampen mot koronaviruset, er ein av fire medisinske ekspertar som vitnar tysdag. Det er første gong sidan mars at Fauci vitnar i Senatet, og høyringa skal føregå digitalt.

– Den viktigaste beskjeden eg kjem til å gi til komiteen i Senatet i morgon, er faren ved å gjenopne samfunnet for tidleg, skriv Fauci i ein e-post til New York Times seint måndag kveld, amerikansk tid.

Han skriv at viss ein gjenopnar for tidleg utan å ta nødvendige forholdsreglar, vil landet risikere fleire nye utbrot over heile landet.

– Dette vil resultere ikkje berre i unødvendig liding og dødsfall, men det vil faktisk kunne setje oss tilbake i forsøket vårt på å vende tilbake til normalen, skriv Fauci.

USA har registrert over 1,3 millionar smittetilfelle og over 80.000 koronarelaterte dødsfall.

(©NPK)