Mange drepne i angrep mot gravferd i Afghanistan

Angrepet skjedde tysdag i Nangarhar, opplyser Attaullah Khogyani, som er talsmann for guvernøren i Nangarhar-provinsen.

Han seier at gjerningsmannen utløyste ei bombe midt under gravferdsseremonien i Kuz Kunar-distriktet.

Både Taliban og IS har tidlegare vore aktive i området, men ifølgje styresmaktene er mesteparten no under regjeringskontroll.

Talet på døde og såra varierer. Kjeldene til franske AFP seier at minst 17 personar er drepne og 30 såra, medan det tyske nyheitsbyrået DPA siterer kjelder som opplyser at 15 er drepne og 56 såra.

Andre har gitt opp eit langt høgare dødstal, mellom dei ein medlem av provinsrådet, Suhrab Qaderi, som seier at minst 50 personar er drepne og over 60 såra.

Angrepet skjedde då ei stor folkemengde var samla til gravferd for ein av politisjefane i distriktet.

Taliban avviser at gruppa er innblanda i angrepet, som skjedde same dag som eit sjukehus i Kabul vart storma av væpna menn.

