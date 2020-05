Liten oppgang for oljeprisen etter saudiarabisk kutt

utenriks

For å presse opp den låge oljeprisen har energidepartementet i Riyadh bede det statlege oljeselskapet Aramco i Saudi-Arabia om å gjennomføre endå eit frivillig produksjonskutt, denne gongen på 1 million fat per dag. Etter at dette vart kjent måndag, opna børshandelen i Asia marginalt opp 0,1 til 0,2 prosent tysdag morgon.

Oljeprisane auka noko, opp 1,37 prosent til 24,47 dollar fatet for amerikansk råolje, for levering i juni, og opp 0,71 prosent til 29,84 dollar fatet for nordsjøolje med levering i juli.

Begge desse prisane hadde likevel falle måndag etter å ha teke seg opp før helga.

Analytikarar påpeikar at avgjerda frå den største oljeeksportøren i verda om å redusere produksjonen til 7,5 millionar fat olje om dagen, ser ut til å ha hatt ein viss effekt.

Ifølgje ANZ Bank er dette det lågaste produksjonsnivået Saudi-Arabia har vore på sidan midten av 2002.

Inspirert av Saudi-Arabias kutt har Kuwait kunngjort produksjonskutt på ytterlegare 80.000 fat per dag, medan Dei sameinte arabiske emirata vil kutte 100.000 fat olje per dag.

I eit notat uttrykkjer likevel ANZ tvil om gjennomføringsevna hos statane og moglegheit for å halde fram med kutt på eit slikt nivå over lengre tid.

