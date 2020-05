utenriks

Den 21 år gamle soldaten vart treft av ein stein som tysdag vart sleppt frå eit hustak i nærleiken av byen Jenin på den palestinske Vestbreidda, opplyser ein talsperson for den israelske hæren.

Eit søk går føre seg etter gjerningspersonen.

Hendinga skjedde i landsbyen Yaabad rundt ein halvtime etter at ei gruppe israelske soldatar kom i 4-tida for å arrestere fire palestinarar, skriv den israelske avisa Haaretz. Dei blir mistenkte for steinkasting og tilknyting til ein terrororganisasjon.

