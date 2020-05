Høgsterett skal behandle Trumps ønske om å hindre skatteinnsyn

utenriks

I USA er det lang tradisjon for at presidentkandidatar offentleggjer skattemeldingane sine. Trump braut med tradisjonen, og saka er venta å kunne setje presedens for straffefridomen for ein president i USA.

Saka har nådd høgsteretten i landet, som skal behandle saka tysdag morgon klokka ti, amerikansk tid. Rettsavgjerda er venta å komme innan utgangen av juni.

Som følgje av nedstengingar i samband med koronapandemien skal dommarane behandle saka over telefon. Behandlinga blir send på TV, som tidlegare i mai då høgsteretten i landet gjenopna etter nedstenginga. TV-kanalane viste stillbilde av dommarane medan dei talte, men publikum fekk ikkje sjå videobilde av dei.

Trumps advokatar har tidlegare uttalt at dei meiner presidenten har immunitet medan han framleis er i Det kvite hus.

(©NPK)