– Koronapandemien har vist oss meir enn nokon gong at vi må utvikle ein strategi for å sikre berekraftig og trygg forsyning av medisinar vi har råd til, sa kommissær Stella Kyriakides på ein uformell videokonferanse for helseministrane i EU tysdag.

Ho understreka òg behovet for å oppdage mogleg medisinmangel tidleg.

Ministrane påpeika at pandemien har forsterka problem med å få tak i viktige medisinar i Europa, og Kyriakides tok altså til orde for auka produksjon i EU-landa.

