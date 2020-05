Defekt ventilasjonssystem kan ha forårsaka dødsbrann på sjukehus i Russland

utenriks

Russland har stadfesta over 230.000 tilfelle av koronasmitte, det tredje høgaste talet på påviste smittetilfelle i verda.

Brannen på sjukehuset St. George, som behandlar covid-19-pasientar, skal komme av ein feil i det elektriske anlegget. Brannen braut ut på ei intensivavdeling og vart sløkt innan ein halvtime.

Russiske etterforskarar skal no granske ventilasjonssystema ved to brannråka sjukehus i St. Petersburg og Moskva.

Rakk ikkje kople ut alle

Ei anonym kjelde seier til nyheitsbyrået Interfax at det skjedde ei overbelastning og at respiratorane «blei pressa til det ytste». Fem av dei som døydde, var kopla til respirator då brannen braut ut, opplyser ikkje namngitte kjelder til nyheitsbyrået Tass.

Interfax skriv at personalet berre rakk å kople ut 15 av dei 20 personane som var til respiratorbehandling.

Etterforskar fleire brannar

Russlands etterforskingskomité, som granskar alvorlege lovbrot, opplyser at dei har sett i verk ei gransking av hendinga.

Førre veke omkom éin person, og fleire hundre vart evakuerte under ein brann på eit sjukehus som behandlar covid-19-pasientar i hovudstaden Moskva.

To nylege dødsbrannar på omsorgsbustader i Moskva er òg under etterforsking.

Lempar på restriksjonar

Russiske styresmakter melde tysdag om totalt 2.116 koronarelaterte dødsfall, ein auke på 107 frå dagen før.

Trass i dei høge og raskt stigande smittetala i Russland kunngjorde president Vladimir Putin i ein tale måndag at den nasjonale karantenen er avslutta.

Regjeringa gir likevel dei regionale leiarane myndigheit til å forlengje tiltak dersom dei finn det nødvendig.

Hovudstaden Moskva er hardast ramma av pandemien og står for over halvparten av smittetilfella som er registrerte, godt over 100.000.

