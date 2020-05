utenriks

Sjukehuset vart tysdag storma av minst tre væpna menn, og rett etterpå vart det meldt om to eksplosjonar. Sjukehuset består mellom anna av ein døgnopen barselklinikk som blir driven av Leger Uten Grenser.

Tidlegare tysdag vart det meldt at mange kvinner og spedbarn vart redda ut av sjukehuset av afghanske tryggingsstyrkar.

Ein talsmann for innanriksdepartementet, Tareq Arian, seier at to spedbarn er blant dei drepne.

– Dei døde inkluderer òg mødrer og sjukepleiarar, legg han til.

