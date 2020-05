Saudi-Arabia tredoblar momsen

utenriks

Saudi-Arabias finansminister Mohammed al-Jadaan slapp måndag nyheita om at momsen i kongedømmet skal tredoblast frå 5 til 15 prosent frå 1. juli og at pengestønader blir stansa.

Innbyggarane i Saudi-Arabia og fem andre Gulf-statar fekk ikkje innført moms før i 2018, med 5 prosent den gong, og då vart det òg innført månadlege stønader, for å dempe effekten til momsen på folks lommebok. No forsvinn altså stønadene og momsen blir tredobla.

Innstrammingane vil medføre høgare levekostnader for innbyggarane og neppe falle i god jord.

Jadaan hevdar det er tvingande nødvendig å innføre grepa for å demme opp for fallet i oljeprisane, forårsaka av enormt fall i etterspørsel etter råolje på marknadene under koronapandemien.

Regjeringa «avlyser, forlenger og utset» utbetalingar og kostnader for fleire av departementa og direktorata til styresmaktene, noko som inkluderer å setje reformprogram og andre større prosjekt på vent.

Jadaan varsla allereie førre veke at smertefulle og drastiske skritt måtte takast hos den største produsenten i verda av olje.

