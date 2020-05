Gjer-det-sjølv-video med masturberande kvinne på Ikea tek av i Kina

utenriks

Det pornografiske videoklippet viser den halvnakne kvinna som fiksar ting bokstaveleg talt for eiga hand på eit utval sofaer og senger i Ikeas utstillingsinstallasjonar. I bakgrunnen går tilsynelatande uvitande Ikea-kundar rundt og kikkar på vareutvalet.

Dei usensurerte klippa er for lengst reinska frå sosiale medium i Kina, men reaksjonen til det svenske selskapet på klippa og merksemda rundt det har raskt fått over ni millionar klikkar.

– Vi er sterkt imot og fordømmer denne typen åtferd, og vi melde umiddelbart dette til politiet i byen der den mistenkte butikken er, heiter det i Ikeas fråsegn, som ikkje avslører namnet på byen eller butikken.

Konsernet skriv vidare at det vil gå endå grundigare til verks når det gjeld tryggingstiltak og hygienetiltak. Ikea oppmodar kundar til å ferdast i butikkane på ein «ryddig og sivilisert måte».

Identiteten til kvinna er ikkje kjend. Det er spekulert på om videoen stammar frå ein butikk i Guangdong-provinsen sidan ein kan høyre kantonesiske beskjedar over høgtalaranlegget i butikken i bakgrunnen. Det blir vidare understreka at sidan ingen i butikken har på seg ansiktsmasker, er det sannsynleg at videoen er filma før virusutbrotet medførte nedstenging i Kina i slutten av januar.

(©NPK)