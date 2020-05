Fauci skal vitne i Senatet tysdag

utenriks

Høyringa skjer digitalt. Dette er første gong sidan mars at Fauci vitnar for Kongressen. Han skal svare på spørsmål i helse-, utdannings-, arbeids- og pensjonskomiteen i Senatet saman med mellom anna direktør Robert Redfield i USAs folkehelseinstitutt CDC, skriv CBS News.

For å vere på den sikre sida skjer det via video. Fauci og ei rekkje andre sentrale styresmaktspersonar har vore i kontakt med ein tilsett i Det kvite hus som har fått påvist koronavirus, og er derfor i ein «modifisert karantene».

President Donald Trump har tidlegare sagt nei til at Fauci og fleire andre medlemmer av krisegruppa for koronarespons skal kunne vitne for Kongressen. Trump har mellom anna skulda Representanthuset, der demokratane har fleirtal, for å vere ein gjeng med Trump-hatarar og for å drive med lureri.

(©NPK)