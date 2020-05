Elleve arresterte i Venezuela, skulda for mislykka invasjon

utenriks

Med dei siste arrestasjonane er talet på arresterte no oppe i 45 personar sidan amerikanske Luke Alexander Denman (34) og Airan Berry (41) vart arresterte i hamnebyen La Guaira førre søndag. Bortsett frå Denman og Berry skal alle dei andre vere frå Venezuela.

– Arrestert i dag #10 Mai 2020, ytterlegare tre leigeterroristar i Colonia Tovar, rundt ein time frå Caracas, skreiv sjefen for dei væpna styrkane i Venezuela, admiral Remigio Ceballos på Twitter søndag.

Nokre timar seinare rapporterte TV-kanalar at militæret hadde arrestert åtte andre påståtte terroristar i den nordlege kystdelstaten Vargas.

Også laurdag vart tre personar arresterte og sett i same bås, ifølgje Venezuelas president Nicolás Maduro.

– Vi har leitt nøye etter alle involverte, og vi kjem til å fange dei alle, kunngjorde Maduro under ein TV-tale.

Maduro har fleire gonger hevda at han har vore utsett for eit invasjonsforsøk, der målet skal ha vore å styrte han og å byte han ut med opposisjonsleiar Juan Guaidó.

Åtte personar vart drepne i den væpna aksjonen i Macuto for ei veke sidan, der dei to amerikanarane vart arresterte og etter kvart sikta for terrorisme. Dei risikerer 30 års fengsel.

Maduro har sagt han trur president Donald Trump og Guaido står bak eit invasjonsforsøk mot han, noko Trump har fnyst av, med ein kommentar fredag om korleis Trump ville gjort det om han skulle invadert Venezuela:

– Eg ville ikkje ha sendt inn ei lita gruppe. Nei, nei, nei, eg ville ha sendt ein hær, sa han.

Trass i skuldingane Maduro har retta mot Guaido, har presidenten ikkje formelt skulda opposisjonsleiaren for noko.

