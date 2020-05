Den britiske regjeringa oppmodar til å bruke ansiktsmaske

utenriks

Oppfordringa til å bruke munnbind kjem i samband med at statsminister Boris Johnson i Storbritannia søndag la fram planen sin for gradvis gjenopning av samfunnet.

Sidan det er ei oppfordring og ikkje ein regel, blir ikkje britar straffa om dei vel å ikkje bruke munnbind.

Gjenopning av landet skal skje sakte, og Johnson understreka søndag at det er for tidleg å opne opp landet igjen. Folk kan no likevel trene uavgrensa utandørs, og barneskular skal etter planen delvis opne 1. juni.

Storbritannia har registrert 219.183 smittetilfelle og 31.855 dødsfall i samband med koronasmitte.

(©NPK)