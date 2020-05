utenriks

Retningslinjene til danske styresmakter for tilsette i heimehjelp og helsesektor får no kritikk av DSAM for pålegget om at tilsette må bruke anten visir eller maske når dei har tett kontakt med enkelte pasientgrupper.

Beich seier ifølgje Jyllands-Posten at å bruke slikt verneutstyr gir falsk tryggleik, fordi det ikkje finst bevis for at visir vernar mot koronavirus.

