Boris Johnson skulda for å skape koronaforvirring

utenriks

Boris Johnson varsla søndag ei gradvis gjenopning av samfunnet dei neste to månadane. Det blir mellom anna frå onsdag lov å trene utandørs utan avgrensingar.

Sjølv om Johnson la vekt på at det er for tidleg å gjenopne samfunnet og fastslo at fleire tiltak ikkje blir lempa på før i juni, meiner Manchester-ordførar Andy Burnham at talen kan skape forvirring.

– Beskjeden min til folk og bedrifter i Greater Manchester er denne: Ver så snill å ver forsiktige og bruk tid før de endrar rutinane dykkar, skriv han i ei Twitter-melding.

Leiarar i London, Skottland, Wales og Nord-Irland har òg slått fast at dei ikkje vil endre reglane om sosial distanse.

Utspela kjem etter at Johnson sa at landet vil gå frå å beordre folk om å bli heime, til å seie at dei kan gå ut mot at dei er forsiktige.

– Beskjeden vår er den same: Det å bli heime er den beste måten å verne seg sjølv og andre, skriv førsteminister Mark Drakeford i Wales.

