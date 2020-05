Professor: smittespreiinga i Sverige kan stoppe opp i juni

utenriks

Britton er professor i matematikk ved universitetet i Stockholm. Saman med to professorkollegaer har han gjort matematiske utrekningar som viser at flokkimmunitet kan oppnåast allereie når 40 prosent av befolkninga har vore smitta av koronaviruset.

– Det skulle innebere at smittespreiinga i Stockholm kan stanse opp i midten av juni, seier han til Svenska Dagbladet.

– Vi har brukt ein enkel modell med reproduksjonstalet 2,5 (at kvar person i gjennomsnitt smittar 2,5 personar). Med denne kjem vi fram til at flokkimmunitet trer inn ved cirka 40–45 prosent i staden for 60 prosent, seier Britton.

Flokkimmunitet oppstår når ein tilstrekkeleg stor del av befolkninga er immun mot ein smitte, noko som igjen fører til at smittespreiinga blir avgrensa og så smått døyr ut. No meiner altså forskarane at det kan skje fortare enn ein før har trudd.

Britton får støtte frå Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, sjølv om resultatet frå undersøkinga enno ikkje er kvalitetssikra.

– Det finst ein del artiklar der ute som taler for at ein får immunitet allereie før ein når den totale flokkimmuniteten, seier Tegnell til nyheitsbyrået TT.

Han åtvarar likevel om at faren ikkje er over enno.

– Vi kjem framleis til å ha mykje spreiing, men på eit lågt nivå. Dette er ikkje eit signal om at ein kan gå tilbake til det vanlege, seier han.

(©NPK)