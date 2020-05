utenriks

Dei seinaste estimata frå Robert Koch Institut (RKI) viser at det såkalla reproduksjonstalet har stige til 1,1.

Instituttet har fleire gonger understreka at reproduksjonstalet må vere under 1, altså at kvar person i snitt smittar færre enn 1 person, dersom utbrotet skal gå over.

Auken i reproduksjonstalet kjem etter at styresmaktene har lempa på mange av restriksjonane.

Onsdag denne veka var reproduksjonstalet ifølgje RKI på 0,65, men det har stige jamt sidan då.

