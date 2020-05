Vasstanden i Genesaretsjøen nær rekordnivå igjen etter fleire år med tørke

utenriks

Innsjøen er den viktigaste vasskjelda i Israel og er òg den lågastliggjande ferskvasskjelda i verda.

Med dei store nedbørsmengdene dei siste månadene er vasstanden no oppe på 208,9 meter under havnivået, berre 10 centimeter under rekorden. I 2017 vart vasstanden målt til 214 meter under havnivået då regionen sleit som verst med tørke.

Genesaretsjøen er òg eit reisemål for mange religiøse pilegrimar. I Bibelen står det mellom anna at det var her Jesus gjekk på vatnet og mata ei folkemengd med fem brød og to fiskar.

(©NPK)