Nord-Korea lèt seg provosere av sør

utenriks

Det uttaler ein nordkoreansk militærrepresentant fredag til det nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA

– Den nylege øvinga fungerte som ein vekkar for oss om det openberre faktumet at fiendar blir verande fiendar, heiter det i fråsegna sitert av Reuters.

Dei meiner øvinga gjennomført av Sør-Korea bryt med den interne avtalen med mål om å redusere militære spenningar mellom landa.

– Alt går no tilbake til utgangspunktet før toppmøtet i 2018, heiter det i fråsegna.

Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in avtalte på toppmøtet i Pyongyang for to år sidan å lette på spenningar langs den demilitariserte sona (DMZ), som utgjer grensa mellom dei to landa.

Dei fleste av avtalane er ikkje sett i verk av Nord-Korea, som i stor grad har brote det meste av kontakten med Sør-Korea.

(©NPK)