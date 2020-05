Mann arrestert for terrorplanar i Spania

utenriks

Arrestasjonen skjedde i Barcelona med støtte frå amerikanske FBI og marokkanske tryggingsstyrkar, opplyser den nasjonale politistyrken Guardia Civil. Dei seier dei har følgt den mistenkte mannen i fire år, men at «radikaliseringsprosessen» hans har akselerert under koronakrisa.

Etterforskarane trur han har vorte motivert av oppmodingar frå ekstremistgruppa IS, som ber tilhengjarane sine utføre angrep der dei bur. På sosiale medium har mannen, ifølgje politiet, «offentleg erklært» at han er lojal overfor IS, og at han hatar vestlege land.

Politiet fryktar at mannen planla eit angrep i Barcelona, anten med kniv eller bil, etter at dei såg han bryte smittevernreglane og gå rundt i byen. Dei meiner han kan ha vore på utkikk etter eit mål å angripe.

