utenriks

Kina har vore under press for å tillate ei internasjonal undersøking.

Gjennomgangen bør gjerast på ein open, transparent og inkluderande måte på eit passande tidspunkt etter at pandemien er over, og den bør skje under leiing av WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, kunngjorde ein talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet fredag.

(©NPK)