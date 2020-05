Dempa 75-årsmarkering for slutten på krigen i Europa

utenriks

På same måten som i Noreg la koronakrisa ein dempar på feiringa også i andre europeiske land.

Store arrangement var avlyste, og veteranar frå andre verdskrigen måtte halde seg heime sidan dei er i risikogruppa for koronasmitte.

I Tyskland var likevel markeringa litt meir omfattande enn vanleg.

– Frigjeringsdagen er ein dag for takksemd, sa president Frank-Walter Steinmeier i talen sin ved ein minnestad for krigsoffer i Berlin.

Internasjonalt samarbeid

Tidlegare har ikkje Tyskland brukt å gjere så mykje ut av datoen då dei tyske styrkane overgav seg i 1945.

Men i år var dagen ein offentleg fridag. Steinmeier tok i talen sin til orde for meir internasjonalt samarbeid, også i kampen mot koronapandemien.

Han viste til uttrykket «aldri igjen», og sa at det for tyskarar betyr «aldri igjen åleine». Under andre verdskrigen gjorde Tyskland nesten heile verda til ein fiende, påpeika Steinmeier.

Presidenten åtvara òg mot framandfrykt og nye typar nasjonalisme under ein seremoni der han og statsminister Angela Merkel la ned kransar.

Parade i London

I Frankrike var markeringa på fredag kraftig skalert ned. President Emmanuel Macron kunne sjå ut over ein nesten folketom Champs-Élysées under ein seremoni ved triumfbogen i Paris.

Ved Buckingham Palace i London vart det arrangert ein parade, men mange andre arrangement i Storbritannia var avlyste. Dronning Elizabeth heldt TV-tale på kvelden – på minuttet 75 år etter at far hennar, kong George VI, talte i 1945.

På den andre sida av Atlanteren deltok president Donald Trump og kona hans Melania på ein seremoni i Washington – og her fekk også krigsveteranane vere til stades.

I Russland blir krigssigeren vanlegvis feira 9. mai. I år skulle eigentleg Emmanuel Macron vore til stades i Moskva, men også dette er avlyst.

Macron tok fredag likevel til orde for tettare samarbeid med Russland. Og Angela Merkel hadde ein telefonsamtale med den russiske presidenten, Vladimir Putin, der dei to leiarane understreka kor viktig det er å minnast offera for krigen.

(©NPK)