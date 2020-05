utenriks

Tapet, Ubers største på tre kvartal, inkluderer ei nedskrivning på 2,1 milliardar dollar før skatt frå nokre av dei mindre investeringane deira.

Men medan talet på turar har falle 5 prosent grunna koronakrisa, har bestillingar via matleveringstenesta Uber Eats gått opp over 50 prosent sidan i fjor på same tid.

– Samtidig som vi ser ein auke i matleveringa, blir vi òg oppmuntra av dei teikna vi ser i marknader som byrjar å opne opp igjen, seier Uber-sjef Dara Khosrowshah i ei fråsegn.

