Tidlegare etterretningssjef ny statsminister i Irak

utenriks

Kadhemi vart utpeika 9. april og hadde då 30 dagar på seg til å setje saman ei regjering, som så måtte godkjennast av Iraks splitta nasjonalforsamling.

Totalt 255 av dei 329 medlemmene i forsamlinga deltok i avstemminga torsdag. 15 av dei 22 foreslåtte ministrane vart godkjende.

Det står framleis att å fylle viktige postar som mellom anna oljeminister og utanriksminister.

Ifølgje Iraks grunnlov kan ei regjering innsettast om over halvparten av ministrane blir godkjende.

53 år gamle Kadhemi har lenge hatt tette band til USA, men politiske kjelder opplyser at han dei siste månadene òg har betra Iraks forhold til Iran.

USAs utanriksminister Mike Pompeo gratulerte Kadhemi i ein telefonsamtale onsdag, og diskuterte «samarbeid for å gi det iranske folket den velstanden og sikkerheita dei fortener», heiter det frå det amerikanske utanriksdepartementet.

Pompeo skal ha sagt at USA ikkje vil handheve sanksjonar mot Irak for å kjøpe straum frå Iran i 120 dagar, «for å vise vårt ønske om å bidra til å gi dei rette føresetnadene for å lykkast», heiter det i fråsegna.

(©NPK)