Ny studie knyter spanskesjuka til framveksten av nazismen

Fredag 8. mai er det 75 år sidan frigjeringa av Noreg.

Det skjer i ein situasjon der koronapandemien har skapt global unntakstilstand med omfattande nedstengingar, meir enn 260.000 døde og det største økonomiske tilbakeslaget sidan depresjonen i 1930-åra.

No har sentralbanken i New York – Federal Reserve Bank of New York – publisert ein studie som undersøkjer korleis utbrotet av spanskesjuka i perioden 1918–1920 kan ha påverka det politiske klimaet i Tyskland.

I studien kjem det fram at nazistane fekk vesentleg større oppslutning i byar der influensaen tok mange liv.

Korrelasjon

Spanskesjuka var den største influensapandemien i det førre hundreåret. Oppimot 50 millionar menneske døydde av sjukdommen.

I åra etter auka oppslutninga om nazistane dramatisk i Tyskland.

Studien frå New York viser at oppslutninga om nazipartiet i dei avgjerande vala i Tyskland i 1932 og 1933 korrelerer med talet på menneske som døydde av spanskesjuka.

Funnet står seg, sjølv når det blir kontrollert for etnisk og religiøs samansetning av befolkninga i kvar enkelt by, regional arbeidsløyse, historisk stemmegiving og andre forhold som kan tenkjast å føre til auka oppslutning om ytre høgre.

Studien har dei siste dagane vorte omtalt i ei rekkje internasjonale medium.

Plassering av skuld

Kristian Blickle, økonomen som står bak analysen, meiner éi av forklaringane på samvariasjonen kan vere at spanskesjuka vart oppfatta som noko som kom utanfrå.

Sjukdommen kan derfor ha vore med på å eggje hatet mot «andre».

Analysane viser òg at oppslutninga om nazistane var ekstra sterk i regionar der det var tradisjon for å gi minoritetar – og då særleg jødane – skulda for pestutbrotet i mellomalderen.

Blickle understrekar at funna må tolkast varsamt.

– Men studien kan vere eit nytt bidrag til diskusjonen om langsiktige effektar av pandemiar, skriv han.

