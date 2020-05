Nintendo aukar overskotet med 33 prosent

utenriks

Beløpet svarer til 25 milliardar kroner og kjem etter ein omsetningsvekst på 9 prosent til 1.300 milliardar yen, melder AFP. Nintendo ventar ein nedgang i salet på 8,3 prosent i det nye rekneskapsåret og anslår at overskotet då blir 20 prosent mindre.

Nintendo trekker fram den berbare spelkonsollen Switch og spelet «Animal Crossing: New Horizons». Med 11,8 millionar selde eksemplar i mars, sette sistnemnde ny lanseringsrekord for spel til Switch. Det kan tyde på at selskapet har fått litt draghjelp av koronapandemien på tampen av rekneskapsåret.

Ifølgje amerikanske KSAT blir det spelt meir når folk må halde seg heime, og Switch appellerer til mange, også folk som ikkje har vore interessert i spel før.

Ein tenåring i USA har til og med programmert ein handelsrobot for å kunne handle raskare enn menneskelege kundar og dermed la brukarane «snike i køen» i nettbutikken, skriv Washington Post. Finansmarknadene har brukt robotar i årevis, men dei er òg populære blant folk som vil ha det siste innan joggesko – og gjerne kjøpe nokre ekstra for vidaresal.

– Folk kallar meg svartebørshandlar, men det er berre snakk om tilbod og etterspørsel, seier 16-åringen bak den hurtighandlande roboten.

(©NPK)